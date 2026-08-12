12 августа, 21:30Шоу-бизнес
"Московский патруль": адвокатов блогера Митрошиной приговорили к 4 годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил юристов Ольгу Гольцеву и Алису Волхову к 4 годам лишения свободы. Женщин признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Они похитили у блогера Александры Митрошиной 41 миллион рублей.
По данным следствия, в 2023 году Митрошина сама была фигуранткой дела о неуплате налогов. Гольцева и Волхова взялись представлять ее интересы. Блогер возместила ущерб, производство прекратили. Однако адвокаты убедили девушку, что ее проблемы не закончились. По их словам, решить вопрос можно было только за вознаграждение.
Подробнее – в программе "Московский патруль".