"Московский патруль": в Москве осудили пенсионерку за попытку наемного убийства мужа

В Москве суд приговорил Галину Тимонину к трем годам лишения свободы. Женщину признали виновной в организации убийства собственного супруга.

По версии следствия, Тимонина, не желая сама совершать преступление, предложила знакомому убить мужа за вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. Способ расправы пенсионерка выбрала необычный – попросила смазать дверную ручку автомобиля ядом.

Причиной конфликта стал развод и раздел имущества. Подробнее – в программе "Московский патруль".

