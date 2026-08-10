10 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве осудили пенсионерку за попытку наемного убийства мужа
В Москве суд приговорил Галину Тимонину к трем годам лишения свободы. Женщину признали виновной в организации убийства собственного супруга.
По версии следствия, Тимонина, не желая сама совершать преступление, предложила знакомому убить мужа за вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. Способ расправы пенсионерка выбрала необычный – попросила смазать дверную ручку автомобиля ядом.
Причиной конфликта стал развод и раздел имущества. Подробнее – в программе "Московский патруль".