"Московский патруль": 15 бутылок вина на 2 млн руб обнаружили таможенники в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово таможенники обнаружили 15 бутылок итальянского элитного вина общей стоимостью почти 2 миллиона рублей. Их пыталась провезти в своем багаже бортпроводница, прибывшая из Вьетнама.

Сама она заявила, что привезла контрабанду якобы по просьбе бывшего коллеги. Теперь женщине грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

