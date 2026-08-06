06 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": 15 бутылок вина на 2 млн руб обнаружили таможенники в Домодедово
В столичном аэропорту Домодедово таможенники обнаружили 15 бутылок итальянского элитного вина общей стоимостью почти 2 миллиона рублей. Их пыталась провезти в своем багаже бортпроводница, прибывшая из Вьетнама.
Сама она заявила, что привезла контрабанду якобы по просьбе бывшего коллеги. Теперь женщине грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.
Подробнее – в программе "Московский патруль".