"Московский патруль": тело пропавшей девушки нашли в лесопарке в Ромашкове

В подмосковном селе Ромашково волонтеры нашли в лесопарке тело пропавшей девушки Натальи Божук – оно находилось в сумке. За несколько дней до этого в соцсетях появилась ориентировка, а первой зацепкой стала найденная в Одинцове собака погибшей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в ночь на 22 июля мужчина выкатывал из подъезда тележку с тяжелыми сумками — позже выяснилось, что это возлюбленный Божук по имени Павел Козлов. Подозреваемый объявлен в розыск.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

