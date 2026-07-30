30 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": тело пропавшей девушки нашли в лесопарке в Ромашкове
В подмосковном селе Ромашково волонтеры нашли в лесопарке тело пропавшей девушки Натальи Божук – оно находилось в сумке. За несколько дней до этого в соцсетях появилась ориентировка, а первой зацепкой стала найденная в Одинцове собака погибшей.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в ночь на 22 июля мужчина выкатывал из подъезда тележку с тяжелыми сумками — позже выяснилось, что это возлюбленный Божук по имени Павел Козлов. Подозреваемый объявлен в розыск.
Подробнее – в программе "Московский патруль".