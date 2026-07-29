"Московский патруль": в Долгопрудном изъяли почти тонну камчатского краба без документов

В Подмосковье полицейские и сотрудники ФСБ изъяли почти тонну камчатского краба без документов стоимостью 21 миллион рублей, который должен был поставляться в столичные рестораны. Нелегальный оборот организовали в цехе в Долгопрудном: продукцию перерабатывали и продавали в кафе и рестораны Москвы без маркировки.

В отношении организатора нелегальной схемы возбуждено уголовное дело, его соучастников ищут. На рынке морепродуктов камчатский краб стоит от 4,5 до 10,5 тысячи рублей за упаковку.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

