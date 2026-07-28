"Московский патруль": блогера Соню Мармеладову задержали за продажу порнороликов

Блогер София Вершинина, известная как Соня Мармеладова, задержана за продажу порнороликов в приватных каналах с разными тарифами – 10 и 50 тысяч рублей. Оперативники провели контрольную закупку, эксперты подтвердили, что контент является порнографией.

По данным СМИ, на этом она заработала 30 миллионов рублей, а также подрабатывала офлайн за 60 тысяч в час. Суд решит вопрос об аресте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

