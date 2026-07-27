"Московский патруль": 3 сотрудницы банка похитили 28 млн со счетов клиентов

В Московской области задержаны 3 сотрудницы банка, которые, по версии следствия, похитили со счетов клиентов 28 миллионов рублей. Предварительно, они делали дубликаты карт, отключали уведомления на телефонах жертв и снимали деньги в банкоматах.

Подозреваемых вычислили по камерам видеонаблюдения, их задержали в Королеве и Пушкине. На допросе женщины отрицали свою вину, говоря, что не знают, за что их задержали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".