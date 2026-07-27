"Московский патруль": мошенник похитил 6 млн рублей у матери больного ребенка

В Москве арестовали мошенника, который взял у матери больного ребенка 6 миллионов рублей якобы на операцию за границей и перестал выходить на связь. Женщина собирала деньги через благотворительный фонд, средства передали посреднику под расписку с обязательством предоставить документы о проведении операции, но мужчина скрылся.

Обвиняемый уже потратил полученную сумму, расплатившись с долгами. На суде он отказался давать показания без адвоката

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