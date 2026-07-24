"Московский патруль": в России 25 июля отметят День работников следственных органов

25 июля в России отмечают День работников следственных органов. Накануне профессионального праздника в Москве прошли торжественные мероприятия, где сотрудников поздравили и наградили за работу. В системе следственных органов работают подразделения МВД, ФСБ и Следственного комитета России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также выступил на мероприятии в центральном аппарате ведомства в Техническом переулке столицы. Подробнее – в программе "Московский патруль".