22 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские раскрыли подпольную схему обналичивания денег
Полицейские в Москве раскрыли подпольную схему обналичивания денег. По данным МВД, двое жителей столичного региона создали сеть фирм-однодневок, через которые проводили деньги клиентов и обналичивали их за комиссию не менее 7%.
Оборот схемы, по предварительным оценкам, составил полмиллиарда рублей, а доход организаторов достиг 40 миллионов. У подозреваемых изъяли документы, технику и наличные. Возбуждено уголовное дело.
Подробнее – в программе "Московский патруль".