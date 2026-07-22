"Московский патруль": полицейские раскрыли подпольную схему обналичивания денег

Полицейские в Москве раскрыли подпольную схему обналичивания денег. По данным МВД, двое жителей столичного региона создали сеть фирм-однодневок, через которые проводили деньги клиентов и обналичивали их за комиссию не менее 7%.

Оборот схемы, по предварительным оценкам, составил полмиллиарда рублей, а доход организаторов достиг 40 миллионов. У подозреваемых изъяли документы, технику и наличные. Возбуждено уголовное дело.

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