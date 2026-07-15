"Московский патруль": правоохранители накрыли группу "обнальщиков" в столице

Сотрудники Росгвардии и полицейские задержали 20-летних молодых людей, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Бойцам пришлось даже выломать дверь.

Предположительно, они выдумывали несуществующих людей, оформляли на них фальшивые документы, оформляли банковские карты, а потом их продавали.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин заявил, что по расчетным счетам данных банковских карт осуществлялся неправомерный оборот средств платежей на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".