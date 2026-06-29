"Московский патруль": участники ДТП в столице напали на полицейского и оскорбили его

В Москве произошел конфликт, начавшийся с ДТП: девушка врезалась в медленно двигавшийся автомобиль, а затем двое ее спутников потребовали от водителя 10 тысяч рублей. Мужчина вызвал полицию.

Прибывший инспектор попросил предъявить документы, и тогда молодые люди набросились на него, толкнули, оскорбили и сбили с него видеорегистратор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия и оскорблении представителя власти, подозреваемые уже задержаны и в ближайшее время будут допрошены.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

