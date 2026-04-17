17 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал куратора нападения на предпринимательницу в Москве
В Тушинском районном суде Москвы арестовали Никиту Коржукова, которого обвиняют в организации преступной схемы по ограблению и убийству предпринимательницы Екатерины Чучупало на Строгинском бульваре.
По версии следствия, Коржуков дистанционно координировал действия курьеров, которые под влиянием телефонных мошенников проникли в квартиру, пытались вскрыть сейф, а затем убили хозяйку.
