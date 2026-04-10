"Московский патруль": стрелявший из пневматики подросток задержан в Москве

В Москве задержали подростка, который устроил стрельбу по поезду метро. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как хулиган целится из пневматического оружия в состав на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская" – там, где поезд выезжает из тоннеля.

Рядом стоял его друг, но не стал останавливать товарища. В результате разбиты как минимум одно окно и стекло в двери. Никто из пассажиров не пострадал.

Подробнее – в программе "Московский патруль".