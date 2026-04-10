10 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": осужденный на 10 лет мошенник безуспешно пытался оспорить срок
Александр Верхотуров, осужденный в 2025 году на 10 лет колонии общего режима за мошенничество с квартирами, пытается оспорить приговор. Пока он ищет способы сократить срок, выяснилось, что у афериста появились новые пострадавшие.
По данным следствия, махинатор перекупал закладные и выдавал займы под залог недвижимости, а затем создавал искусственную просрочку и отнимал у людей жилье. В деле фигурируют не менее двух десятков человек – и это только те, о ком известно следствию.
