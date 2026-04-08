"Московский патруль": таможенники задержали иностранца с 225 сигарами в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали 62-летнего иностранца, который вез из кубинской Гаваны рекордное количество табака. В "зеленом коридоре" у мужчины нашли два рюкзака и чемодан, доверху забитые кубинским эксклюзивом: 225 сигар и 70 пачек сигарет.

Пассажир заявил, что это "подарок другу". Сотрудники ФТС стоимость контрабанды оценили примерно в 2 миллиона рублей.

