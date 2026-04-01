"Московский патруль": таможенники в Подмосковье изъяли более 20 кг наркотиков из Европы

Таможенники в Московской области изъяли более 20 килограммов наркотиков из Европы. Запрещенный груз доставляли из Польши в грузовом автомобиле. Наркотики прятали в ведрах со шпаклевкой в одном из ангаров Подольска, а после товар переправили на север области.

В ходе операции правоохранители вышли на 32-летнего россиянина, ранее судимого за наркоторговлю, он был задержан при получении партии. При обыске автомобиля у него обнаружили тайник с 6 пакетами гашиша.

