13 марта, 21:30
"Московский патруль": власти Москвы обсуждают введение штрафов для навязчивых таксистов
Жители и гости Москвы активно жалуются в полицию на навязчивых водителей нелегального такси, которые активно предлагают свои услуги в аэропортах и на вокзалах. Такие перевозчики не только создают дискомфорт своими предложениями, но и часто обманывают пассажиров, особенно иностранцев, завышая цены на поездки.
В Подмосковье уже введены штрафы в размере 5 000 рублей за навязывание подобных услуг. Теперь вопрос о введении аналогичных мер рассматривается и в Москве, в частности, в аэропорту Внуково.
Подробнее – в программе "Московский патруль".