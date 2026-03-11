11 марта, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мужчину убили во время потасовки в центре столицы
Мужчину убили во время потасовки в центре столицы. Этот инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
На кадрах видно, как двое мужчин стали драться друг с другом, в результате чего один из них несколько раз ранил ножом в грудь и живот потерпевшего. Спустя время последний скончался.
Правоохранители и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве прохожего. Подробнее – в программе "Московский патруль".