"Московский патруль": мужчину убили во время потасовки в центре столицы

Мужчину убили во время потасовки в центре столицы. Этот инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое мужчин стали драться друг с другом, в результате чего один из них несколько раз ранил ножом в грудь и живот потерпевшего. Спустя время последний скончался.

Правоохранители и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве прохожего. Подробнее – в программе "Московский патруль".

