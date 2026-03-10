"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в незаконном производстве вина

Московские полицейские задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте вина. Производство осуществлялось в подсобных помещениях на территории Подмосковья.

При обысках правоохранители обнаружили более 4 тысяч литров готового к продаже товара. Предварительно установлено, что организатором криминального бизнеса стал владелец одного из кафе. Подробнее – в программе "Московский патруль".

