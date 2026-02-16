Форма поиска по сайту

16 февраля

Происшествия

"Московский патруль": в Шереметьево задержали пассажирку с украшениями на 5 млн рублей

В аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая пыталась провезти украшения стоимостью более 5 миллионов рублей без оформления декларации.

Таможенники обнаружили люксовые ювелирные изделия, когда сканировали ручную кладь. Владелица, прилетевшая из Дубая, везла в сумке подарки от супруга: кольцо, браслет и серьги в фирменных коробках.

