"Московский патруль": в Шереметьево задержали пассажирку с украшениями на 5 млн рублей

В аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая пыталась провезти украшения стоимостью более 5 миллионов рублей без оформления декларации.

Таможенники обнаружили люксовые ювелирные изделия, когда сканировали ручную кладь. Владелица, прилетевшая из Дубая, везла в сумке подарки от супруга: кольцо, браслет и серьги в фирменных коробках.

