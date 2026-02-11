"Московский патруль": мошенник Бог Кузя после освобождения возобновил свою деятельность

Мужчина, также известный как Бог Кузя, отсидел срок за крупное мошенничество и после освобождения из колонии возобновил свою деятельность.

10 лет назад в ходе обысков у мошенника обнаружили 240 миллионов рублей, больше 150 тысяч долларов и поддельные печати религиозных организаций. Сейчас у него своя школа целительства. Он якобы учит своих адептов замедлять время и делать эротический массаж.

Подробнее – в программе "Московский патруль".