11 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мошенник Бог Кузя после освобождения возобновил свою деятельность

"Московский патруль": пострадавший при взрыве в подмосковном Фрязине выписан из больницы

"Московский патруль": суд продлил срок задержания мужчине, сломавшему девушке нос в метро

"Московский патруль": водитель Lexus устроил массовое ДТП на Дмитровском шоссе

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

СК начал устанавливать причины пожара в доме на Пресненском Валу

Коммунальные службы приступили к работам в доме на Пресненском Валу, где произошел пожар

Водитель Lexus протаранил 14 машин во время погони на Дмитровском шоссе

В Лефортове потушили пожар на балконе жилого дома

Пожар произошел в девятиэтажном доме в Лефортове

Мужчина, также известный как Бог Кузя, отсидел срок за крупное мошенничество и после освобождения из колонии возобновил свою деятельность.

10 лет назад в ходе обысков у мошенника обнаружили 240 миллионов рублей, больше 150 тысяч долларов и поддельные печати религиозных организаций. Сейчас у него своя школа целительства. Он якобы учит своих адептов замедлять время и делать эротический массаж.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
Программа: Московский патруль

