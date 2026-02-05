"Московский патруль": в столичный суд доставили членов мошеннической ОПГ

В Замоскворецкий суд Москвы для решения вопроса об аресте доставили Данилу Белькова и Всеволода Трушина. По материалам уголовного дела они входили в состав мошеннической ОПГ, из-за которой погибли двое полицейских.



В декабре 2025 года инспекторы ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов подошли к мужчине для проверки документов, который стоял у полицейского автомобиля возле отдела МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное. Когда сотрудники оказались у машины, прогремел взрыв.

