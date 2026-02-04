Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 21:30

Общество

"Московский патруль": почти 80% столичных стоматологий оказались нелегальными

"Московский патруль": почти 80% столичных стоматологий оказались нелегальными

Рекордный мороз ожидается в Москве ночью 5 февраля

"Миллион вопросов": врач рассказал о профилактике онкологических заболеваний

Ночь на 5 февраля станет одной из самых холодных за осенне-зимний период в Москве

Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

На 10 градусов потеплело в Москве 4 февраля

В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Жительница ЗАО положительно оценила работу городских служб

"Интервью": Игорь Хатьков – о борьбе медиков с онкологией

Жители севера Москвы рассказали о погоде в районе Ленинградского проспекта

Почти 80% стоматологий в Москве работают нелегально. Это следует из данных исследований.

Эксперты отметили, что подобная картина наблюдается во многих стоматологических клиниках страны. В целом, уверяют они, в России сложилась тревожная ситуация.

Недавние исследования доказали, что 50% стоматологий в России не имеют лицензий либо не зарегистрированы в госсистемах контроля оборота лекарств и медизделий.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществогородвидеоВлада Егорова

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика