"Московский патруль": почти 80% столичных стоматологий оказались нелегальными

Почти 80% стоматологий в Москве работают нелегально. Это следует из данных исследований.

Эксперты отметили, что подобная картина наблюдается во многих стоматологических клиниках страны. В целом, уверяют они, в России сложилась тревожная ситуация.

Недавние исследования доказали, что 50% стоматологий в России не имеют лицензий либо не зарегистрированы в госсистемах контроля оборота лекарств и медизделий.

