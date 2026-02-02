"Московский патруль": мошенники в столице выманили у школьницы более 2 млн рублей

В Москве мошенники выманили у школьницы более 2 миллионов рублей родительских сбережений при помощи кодового слова "свинка Пеппа". Они убедили подростка опустошить домашний сейф и передать все деньги курьеру, иначе школьнице якобы грозила ответственность за финансирование запрещенной организации.

По данному факту задержан 52-летний курьер. Он уже успел перевести похищенные деньги в криптовалюту и перечислить кураторам. Подробнее – в программе "Московский патруль".

