"Московский патруль": число погибших в ДТП в Москве снизилось в 2025 году

Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом. Такую статистику опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Для безопасного движения в прошлом году специалисты ЦОДД установили и модернизировали светофоры по 260 адресам, обустроили около 800 новых пешеходных переходов и более 300 островков безопасности.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

