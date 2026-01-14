Форма поиска по сайту

14 января, 21:30

"Московский патруль": в Москве появилась туристическая полиция

Москва становится все более привлекательной для иностранцев не только из-за праздничной атмосферы, но и благодаря высокому уровню безопасности.

В соцсетях гости обсуждают работу сотрудников правоохранительных органов, которых называют "полиглотами в погонах". Сотрудники так называемой туристической полиции обладают глубокими знаниями иностранных языков, включая китайский, что позволяет им эффективно взаимодействовать с приезжими.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьгородтуризмвидеоАлександр Астахов

