Москва становится все более привлекательной для иностранцев не только из-за праздничной атмосферы, но и благодаря высокому уровню безопасности.

В соцсетях гости обсуждают работу сотрудников правоохранительных органов, которых называют "полиглотами в погонах". Сотрудники так называемой туристической полиции обладают глубокими знаниями иностранных языков, включая китайский, что позволяет им эффективно взаимодействовать с приезжими.

Подробнее – в программе "Московский патруль".