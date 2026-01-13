"Московский патруль": инспекторы ЦОДД усилили патрули на дорогах из-за снегопада

Мощные снегопады в Москве поспособствовали учащению случаев аварий на трассах. В связи с этим инспекторы ЦОДД усилили патрули.

Например, на правой полосе восточного участка МКАД застрял самосвал. Выяснилось, что у водителя оказались проблемы со сцеплением.

К нему на выручку отправились экипажи дорожного патруля, патрулирующие отрезок автодороги от Ярославского шоссе до улицы Молдагуловой, которые помогли вытянуть застрявший автомобиль и доставить его до ближайшей стоянки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".