Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": инспекторы ЦОДД усилили патрули на дорогах из-за снегопада

"Московский патруль": инспекторы ЦОДД усилили патрули на дорогах из-за снегопада

"Московский патруль": ГИБДД подготовила новые правила для сдачи экзамена на права

Новости Москвы: сотрудники МАДИ выявили 211 нарушений в такси за праздники

МВД подготовило поправки в КоАП по протоколам для нетрезвых водителей

В России введут новые правила сдачи экзаменов для будущих автомобилистов

Мосгортранс первым в России закупил новые электромобили LADA e-Largus

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 января

"Новости дня": станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" появится в Хорошёво-Мнёвниках

Аэропорт Домодедово собираются продать на аукционе 20 января

МВД подготовило новые правила для сдающих экзамен на получение водительских прав

Мощные снегопады в Москве поспособствовали учащению случаев аварий на трассах. В связи с этим инспекторы ЦОДД усилили патрули.

Например, на правой полосе восточного участка МКАД застрял самосвал. Выяснилось, что у водителя оказались проблемы со сцеплением.

К нему на выручку отправились экипажи дорожного патруля, патрулирующие отрезок автодороги от Ярославского шоссе до улицы Молдагуловой, которые помогли вытянуть застрявший автомобиль и доставить его до ближайшей стоянки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортпогодагородвидеоАлександр Астахов

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика