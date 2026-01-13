"Московский патруль": укравшая 11 млн рублей мошенница задержана в центре столицы

На улице Сретенка оперативники провели операцию по задержанию мошенницы, укравшей у москвича 11 миллионов рублей. Ею оказалась 22-летняя жительница города Красногорска.

По данным правоохранительных органов, злоумышленница убедила свою жертву в том, что его накажут за преступление, которое он не совершал. Теперь она может отправиться в колонию на 10 лет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".