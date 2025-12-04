Форма поиска по сайту

04 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве арестован повар, напавший на мужчину с трубой

"Московский патруль": в Москве арестован повар, напавший на мужчину с трубой

В Москве арестовали повара, который напал на мужчину с трубой для закрывания жалюзи. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Происшествие зафиксировали камеры. Мужчина в ходе ссоры с девушкой ударил ногой по окну заведения, после чего повар несколько раз ударил хулигана по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

