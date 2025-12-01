"Московский патруль": суд начал рассматривать дело блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Их обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей.

Согласно материалам уголовного дела, Чекалины проводили платный фитнес марафон. Следствие утверждает, что фирма для этого была зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Выручку за продажу курсов блогеры тоже вывели зарубеж.

Подробнее – в программе "Московский патруль".