"Московский патруль": суд начал рассматривать дело блогера Лерчек
Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Их обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей.
Согласно материалам уголовного дела, Чекалины проводили платный фитнес марафон. Следствие утверждает, что фирма для этого была зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Выручку за продажу курсов блогеры тоже вывели зарубеж.
