Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело блогера Лерчек

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело блогера Лерчек

Суд начнет допрос свидетелей по делу Валерии и Артема Чекалиных 22 декабря

Суд в Москве рассмотрит дело Чекалиных о выводе 250 млн рублей из России

Заседание по делу Валерии и Артема Чекалиных пройдет в Гагаринском суде

Охранник решил отсудить у Киркорова более 2 млн рублей

Пенсионерка в Москве подала в суд на нового собственника квартиры после ремонта

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба до 22 января

Суд завершил дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков

Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Их обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей.

Согласно материалам уголовного дела, Чекалины проводили платный фитнес марафон. Следствие утверждает, что фирма для этого была зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Выручку за продажу курсов блогеры тоже вывели зарубеж.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнесвидеоЕкатерина Лихоманова

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика