"Московский патруль": появилась новая мошенническая схема с билетами на "Щелкунчика"

Мошенники начали создавать интернет-ресурсы, на которых якобы можно выгодно купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Раньше в кассах театра скапливались километровые очереди из тех, кто хотел купить билет. Поэтому с прошлого года их можно приобрести только онлайн: на специальных аукционах и официальном сайте театра.

Однако аферисты создают сайты-двойники известных билетных операторов и завлекают выгодными предложениями. Подробнее – в программе "Московский патруль".

