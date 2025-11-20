20 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": появилась новая мошенническая схема с билетами на "Щелкунчика"
Мошенники начали создавать интернет-ресурсы, на которых якобы можно выгодно купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Раньше в кассах театра скапливались километровые очереди из тех, кто хотел купить билет. Поэтому с прошлого года их можно приобрести только онлайн: на специальных аукционах и официальном сайте театра.
Однако аферисты создают сайты-двойники известных билетных операторов и завлекают выгодными предложениями. Подробнее – в программе "Московский патруль".