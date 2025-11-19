"Московский патруль": певица Долина дала показания по делу о мошенничестве

Народная артистка России Лариса Долина дала показания в суде по делу о мошенничестве. В прошлом году певица лишилась квартиры и 300 миллионов рублей в результате действий аферистов. Хотя недвижимость удалось вернуть, уголовное дело продолжается.

Правоохранительные органы задержали четырех человек, подозреваемых в организации преступления. Судебное заседание прошло в закрытом режиме из-за поступивших угроз в адрес Долиной и ее адвоката. Певица давала показания дистанционно из другого судебного помещения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".