Новости

Новости

14 ноября, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": москвичей предупреждают о поддельных шинах в интернете

В Сети участились случаи мошенничества, когда продавцы исчезают после получения предоплаты или предлагают поддельные шины известных брендов по заниженным ценам.

Специалисты объясняют, что при выборе шин важно обращать внимание не только на возраст, но и на условия хранения покрышек. Необходимо проверять наличие всех шипов, целостность бортового кольца и соответствие рисунка протектора оригиналу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлександр Астахов

