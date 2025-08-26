26 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности
В Московской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено 17 лет назад.
По версии следствия, в августе 2008 года в поселке Чкалово Люберецкого района злоумышленник вместе со своим сообщником расправился с местным жителем. Чтобы уйти от наказания, мужчины закопали тело.
Фигуранту предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщник вероятного убийцы, по данным правоохранителей, скончался еще в 2013 году.
Подробнее – в программе "Московский патруль".