Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности

"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности

"Московский патруль": устроивший драку возле бара на Новослободской улице задержан

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

В доме на улице Глаголева не смогли починить лифты из-за долгов управляющей компании

Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников

Московские спасатели помогли улетевшему на высокую ветку попугаю

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

СК организовал проверку после инцидента с российской альпинисткой Наговициной

Прокуратура Стамбула отсмотрит записи с заплыва на Босфоре, где пропал пловец Свечников

Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

В Московской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено 17 лет назад.

По версии следствия, в августе 2008 года в поселке Чкалово Люберецкого района злоумышленник вместе со своим сообщником расправился с местным жителем. Чтобы уйти от наказания, мужчины закопали тело.

Фигуранту предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщник вероятного убийцы, по данным правоохранителей, скончался еще в 2013 году.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика