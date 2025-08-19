Форма поиска по сайту

19 августа, 21:45

Экология

"Московский патруль": горожанам рассказали о наказании за сброс мусора на дороге

В Москве и Подмосковье появились пауки-осы

В Москве стартовал VI сезон детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"

Специалисты Мосводостока проверили акваторию Яузы у Электрозаводского моста

Ученые заявили о появлении нового времени года на Земле

Ученые обнаружили в дожде и снеге опасный "вечный химикат"

Ученые выявили в осадках вызывающие рак "вечные химикаты"

Новости регионов: 266 мешков с мазутом подняли со дна моря возле поселка Джемете в Анапе

Новости регионов: природный пожар охватил 20 гектаров вдоль трассы Евпатория – Симферополь

Новости регионов: на побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута

Некоторые москвичи выбрасывают мусор не на специализированном полигоне, а по дороге, нанося колоссальный ущерб окружающей среде. В прошлом году сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды провели более 50 рейдов. В общей сложности они предотвратили незаконный сброс полутора тысяч кубометров отходов.

Как вычисляют таких нарушителей и что грозит за сброс отходов в неположенных местах? Об этом – в программе "Московский патруль".

