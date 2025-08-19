"Московский патруль": горожанам рассказали о наказании за сброс мусора на дороге

Некоторые москвичи выбрасывают мусор не на специализированном полигоне, а по дороге, нанося колоссальный ущерб окружающей среде. В прошлом году сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды провели более 50 рейдов. В общей сложности они предотвратили незаконный сброс полутора тысяч кубометров отходов.

Как вычисляют таких нарушителей и что грозит за сброс отходов в неположенных местах? Об этом – в программе "Московский патруль".

