08 августа, 21:35

"Московский патруль": в Подольске женщина устроила в квартире склад из мусора

Жительница Подольска устроила из своей четырехкомнатной квартиры склад мусора. При этом она не только копит отходы в своем жилье, но и разводит животных – от больных собак до грызунов и тараканов.

Соседи жалуются, что в подъезде и квартирах стоит жуткий запах. Однако управляющая компания и местная администрация не предпринимают никаких действий, ссылаясь на отсутствие жалоб со стороны жильцов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

