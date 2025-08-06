Форма поиска по сайту

06 августа

"Московский патруль": в РФ могут запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках

В России могут запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках. Правительство подготовило законопроект, в котором предусмотрено внесение соответствующих изменений в ПДД. Об этом изданию "Коммерсант" рассказали в МВД России.

За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тысяч рублей. Проект в настоящее время готовит Минюст. Подробнее – в программе "Московский патруль".

