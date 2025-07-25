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25 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Митине спасли 4-летнего ребенка, едва не упавшего с балкона

"Московский патруль": в Митине спасли 4-летнего ребенка, едва не упавшего с балкона

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Прохожие в Митине вызвали полицейских и спасателей, заметив на открытом балконе 4-летнего ребенка. Он, стоя на табуретке на балконе, выглядывал на улицу и едва не упал с высоты второго этажа.

Прибывшие на место сотрудники с помощью лестницы забрались на балкон и увели малыша обратно в комнату. Оказалось, что родители оставили ребенка со старшим 12-летним братом, но тот не смог уследить за ним.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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