"Московский патруль": в Митине спасли 4-летнего ребенка, едва не упавшего с балкона

Прохожие в Митине вызвали полицейских и спасателей, заметив на открытом балконе 4-летнего ребенка. Он, стоя на табуретке на балконе, выглядывал на улицу и едва не упал с высоты второго этажа.

Прибывшие на место сотрудники с помощью лестницы забрались на балкон и увели малыша обратно в комнату. Оказалось, что родители оставили ребенка со старшим 12-летним братом, но тот не смог уследить за ним.

Подробнее – в программе "Московский патруль".