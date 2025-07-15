"Московский патруль": из-за проливных дождей в Москве ухудшилась ситуация на дорогах

Из-за проливных дождей в Москве ухудшилась ситуация и на дорогах. Уже зафиксировано несколько ДТП, в том числе с участием мотоциклистов, которые выезжают на скользкие дороги города.

На Варшавском шоссе байкер не справился с управлением и попал в аварию. В Павловском Посаде мотоциклист столкнулся с джипом. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

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