"Московский патруль": мотоциклистам могут разрешить выезжать на выделенные полосы

В Национальном автомобильном союзе предложили разрешить мотоциклистам выезжать на выделенные полосы, чтобы они перестали проезжать между автомобилей. Такие участки дорог шире, чем обычные, поэтому, предположили в союзе, владельцы мотоциклов смогут их делить с такси и маршрутным транспортом.

Тем временем автоэксперты считают, что такое решение может вызвать ряд опасных ситуаций. Например, когда легковые или грузовые автомобили будут перестраиваться из левых полос через выделенные, они могут не заметить мотоциклиста.

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