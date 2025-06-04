"Московский патруль": неизвестные погрузили мужчину в багажник на Ярославском вокзале

В социальных сетях проявились кадры, на которых несколько человек возле Ярославского вокзала погрузили мужчину в багажник черного автомобиля Mercedes с номерами АМР и увезли в неизвестном направлении.

По данным СМИ, мужчина – блогер Арег Щепихин, который выступал в качестве спикера на различных мероприятиях и любил фотографироваться со звездной публикой. Сотрудников полиции вызвали очевидцы и вскоре машину остановили инспекторы ГАИ на Киевском шоссе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".