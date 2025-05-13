"Московский патруль": в подмосковной Коломне задержаны предполагаемые мошенники

В подмосковной Коломне задержаны предполагаемые мошенники, которые могли обмануть несколько маркетплейсов на более 5 миллионов рублей.

Злоумышленники заказывали строительные материалы на сумму свыше 100 миллионов рублей, за что получали бонусы, на которые они покупали другие товары, а затем перепродавали их

Те заказы, на которые появлялись начисления, они отменяли. Подробности – в программе "Московский патруль".

