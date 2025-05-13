13 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в подмосковной Коломне задержаны предполагаемые мошенники
В подмосковной Коломне задержаны предполагаемые мошенники, которые могли обмануть несколько маркетплейсов на более 5 миллионов рублей.
Злоумышленники заказывали строительные материалы на сумму свыше 100 миллионов рублей, за что получали бонусы, на которые они покупали другие товары, а затем перепродавали их
Те заказы, на которые появлялись начисления, они отменяли. Подробности – в программе "Московский патруль".