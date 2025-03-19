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19 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 50 килограммов наркотиков

"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 50 килограммов наркотиков

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Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду 50 килограммов наркотиков, которые перевозили во вместительных ведрах под видом растительного экстракта. Партия была доставлена в Москву авиарейсом из Стамбула.

По документам товар направлялся в компанию по производству пищевых добавок. Однако экспертиза показала, что это наркотическое средство каннабисной группы – тетрагидроканнабинол. В результате было возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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