"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду 50 килограммов наркотиков

Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду 50 килограммов наркотиков, которые перевозили во вместительных ведрах под видом растительного экстракта. Партия была доставлена в Москву авиарейсом из Стамбула.

По документам товар направлялся в компанию по производству пищевых добавок. Однако экспертиза показала, что это наркотическое средство каннабисной группы – тетрагидроканнабинол. В результате было возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".