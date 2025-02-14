"Московский патруль": электровелосипеды курьеров начали эвакуировать на штрафстоянку

В Москве начали эвакуировать электровелосипеды курьеров. Некоторые доставщики увеличивают мощность техники, из-за чего она превращается в мопед, для управления которым нужно водительское удостоверение.

Как правило, информация о мощности электровелосипеда размещается на колесе или аккумуляторе. Но иногда, как говорят сотрудники ГАИ, владельцы специально меняют данные. Поэтому, если даже на транспорте указана цифра до 250 Ватт, но инспектор в этом сомневается, технику отправляют на экспертизу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".