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14 февраля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": электровелосипеды курьеров начали эвакуировать на штрафстоянку

"Московский патруль": электровелосипеды курьеров начали эвакуировать на штрафстоянку

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В Москве начали эвакуировать электровелосипеды курьеров. Некоторые доставщики увеличивают мощность техники, из-за чего она превращается в мопед, для управления которым нужно водительское удостоверение.

Как правило, информация о мощности электровелосипеда размещается на колесе или аккумуляторе. Но иногда, как говорят сотрудники ГАИ, владельцы специально меняют данные. Поэтому, если даже на транспорте указана цифра до 250 Ватт, но инспектор в этом сомневается, технику отправляют на экспертизу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлександр Астахов
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