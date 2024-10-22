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22 октября, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": аптеки Москвы начали принимать электронные рецепты на лекарства

"Безопасный город": аптеки Москвы начали принимать электронные рецепты на лекарства

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Москвичи могут получать сильнодействующие лекарственные препараты с помощью QR-кода без предъявления бумажного рецепта. Пользоваться электронными рецептами не только удобнее, но и безопаснее.

Бумажный рецепт проще подделать. Этим пользуются мошенники, которые продают фальшивые бумаги в Сети. При этом они настолько похожи на оригинал, что в аптеках их готовы принять за настоящие.

Подробнее об аферах с бумажными рецептами – в программе "Безопасный город".

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медицинабезопасностьвидеоАлександр Астахов
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