"Безопасный город": волонтеры проекта "МотоМосква.ДТП" помогают столичным мотоциклистам

Волонтеры проекта "МотоМосква.ДТП" помогают столичным мотоциклистам на дороге. Они отслеживают сообщения об авариях, принимают звонки от пострадавших и выезжают на место происшествия для оказания первой помощи.

В Москве это движение началось 11 лет назад. Координатор проекта Егор Железняков отметил очень большое число помогающих – около 90% всех мотоциклистов по городу.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

