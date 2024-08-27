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27 августа, 21:45

Город

"Безопасный город": волонтеры проекта "МотоМосква.ДТП" помогают столичным мотоциклистам

"Безопасный город": волонтеры проекта "МотоМосква.ДТП" помогают столичным мотоциклистам

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Волонтеры проекта "МотоМосква.ДТП" помогают столичным мотоциклистам на дороге. Они отслеживают сообщения об авариях, принимают звонки от пострадавших и выезжают на место происшествия для оказания первой помощи.

В Москве это движение началось 11 лет назад. Координатор проекта Егор Железняков отметил очень большое число помогающих – около 90% всех мотоциклистов по городу.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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