14 августа, 21:45Безопасность
"Безопасный город": спасатели дежурят на пляжах Москвы, передвигаясь на сапбордах
На столичных пляжах дежурят специалисты, которые спасают утопающих, передвигаясь по поверхности воды на сапбордах.
При этом популярность этого вида спорта среди москвичей продолжает расти. Вместе с тем на предстоящих выходных синоптики прогнозируют возвращение в город летнего тепла. Воздух прогреется до 26 градусов, что обеспечит подходящие для сапбординга условия.
Как кататься безопасно? И зачем сапборды спасателям? Ответили на эти и другие вопросы в программе "Безопасный город".