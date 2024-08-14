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14 августа, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": спасатели дежурят на пляжах Москвы, передвигаясь на сапбордах

"Безопасный город": спасатели дежурят на пляжах Москвы, передвигаясь на сапбордах

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На столичных пляжах дежурят специалисты, которые спасают утопающих, передвигаясь по поверхности воды на сапбордах.

При этом популярность этого вида спорта среди москвичей продолжает расти. Вместе с тем на предстоящих выходных синоптики прогнозируют возвращение в город летнего тепла. Воздух прогреется до 26 градусов, что обеспечит подходящие для сапбординга условия.

Как кататься безопасно? И зачем сапборды спасателям? Ответили на эти и другие вопросы в программе "Безопасный город".

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