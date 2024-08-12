"Безопасный город": автомобиль каршеринга врезался в стену жилого дома

В минувшие выходные автомобиль каршеринга врезался в стену жилого дома на Южнобутовской улице. При этом машина двигалась с большой скоростью. Оказалось, что за рулем был школьник, а в салоне находились его друзья.

Следователи начали проверку по факту случившегося. В свою очередь, каршеринговые компании размышляют над способами повышения безопасности популярного сервиса.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

