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12 августа, 23:45

Происшествия

"Безопасный город": автомобиль каршеринга врезался в стену жилого дома

"Безопасный город": автомобиль каршеринга врезался в стену жилого дома

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В минувшие выходные автомобиль каршеринга врезался в стену жилого дома на Южнобутовской улице. При этом машина двигалась с большой скоростью. Оказалось, что за рулем был школьник, а в салоне находились его друзья.

Следователи начали проверку по факту случившегося. В свою очередь, каршеринговые компании размышляют над способами повышения безопасности популярного сервиса.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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