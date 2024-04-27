"Безопасный город": девушка угнала "Газель" и сбила человека в Зеленограде

В Зеленограде девушка завела "Газель", оставленную водителем без присмотра, в результате машина тронулась с места и наехала на пешехода. Пострадала женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, что молодые люди проводят манипуляции у двери "Газели" со стороны водителя. После этого автомобиль трогается с места и въезжает в толпу стоящих рядом людей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

